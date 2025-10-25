Скидки
Юдин прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Самарой»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (101:84).

«Понятно, всегда хочется большего, лучшего, но удаётся это не всегда. Мы понимали, у соперника проблемы с составом, у них пока нет побед, но практически в каждой игре они демонстрируют хороший баскетбол. Обилие ошибок не позволило нам удержать нападение «Самары» на более низкой отметке. Но изначально план был в том, чтобы как можно более ровно поделить время между игроками, дать поиграть тем, кто давно не играл, как, например, Всеволод Ищенко, у которого сегодня была первая встреча после травмы. Поздравляю команду с победой.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
101 : 84
Самара
Самарская область
Локомотив-Кубань: Квитковских - 17, Хантер - 16, Попов - 15, Робертсон - 12, Темиров - 11, Коновалов - 11, Миллер - 10, Ищенко - 5, Коско - 4, Хэмм, Шеянов, Самойленко
Самара: Чебуркин - 25, Михайловский - 22, Чеваренков - 9, Шейко - 8, Минченко - 7, Пивцайкин - 5, Кузнецов - 4, Великородный - 2, Косяков - 2, Маруфов, Чикарев

В любом случае победа — это победа. Рад, что на матче было более 4300 зрителей. Как я говорил до игры, если столько людей приходит, когда приезжает команда с последнего места, это значит, что они приходят в первую очередь поддерживать домашнюю команду. Поэтому хочу передать большое спасибо всем, кто сегодня за нас болел», — приводит слова Юдина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

