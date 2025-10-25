Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Коновалов объяснил поражение «Самары» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Коновалов объяснил поражение «Самары» в матче с «Локомотивом-Кубань»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (84:101).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
101 : 84
Самара
Самарская область
Локомотив-Кубань: Квитковских - 17, Хантер - 16, Попов - 15, Робертсон - 12, Темиров - 11, Коновалов - 11, Миллер - 10, Ищенко - 5, Коско - 4, Хэмм, Шеянов, Самойленко
Самара: Чебуркин - 25, Михайловский - 22, Чеваренков - 9, Шейко - 8, Минченко - 7, Пивцайкин - 5, Кузнецов - 4, Великородный - 2, Косяков - 2, Маруфов, Чикарев

«Игра получилась жаркая, думаю, интересная для зрителей. Было приятно видеть столько людей на трибунах, они создали хорошую атмосферу.

Ключевыми в сегодняшнем матче я бы назвал 14 подборов соперника в атаке. Где-то нам не хватает концентрации, где-то мощи, потому что «Локомотив-Кубань» – это команда, которая собирает состав под топ-4. Второе – это наши потери. Даже с учётом того, что соперник мастеровитый, 18 – это слишком много. Постепенно находим баланс в нападении, что реализуется в набранных очках. Но снова пропустили больше 100 – это явно вопрос концентрации», — приводит слова Коновалова официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Материалы по теме
Единая лига пробует новое: ключевые вопросы и суть внутрисезонного турнира
Единая лига пробует новое: ключевые вопросы и суть внутрисезонного турнира
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android