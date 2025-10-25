Коновалов объяснил поражение «Самары» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (84:101).

«Игра получилась жаркая, думаю, интересная для зрителей. Было приятно видеть столько людей на трибунах, они создали хорошую атмосферу.

Ключевыми в сегодняшнем матче я бы назвал 14 подборов соперника в атаке. Где-то нам не хватает концентрации, где-то мощи, потому что «Локомотив-Кубань» – это команда, которая собирает состав под топ-4. Второе – это наши потери. Даже с учётом того, что соперник мастеровитый, 18 – это слишком много. Постепенно находим баланс в нападении, что реализуется в набранных очках. Но снова пропустили больше 100 – это явно вопрос концентрации», — приводит слова Коновалова официальный сайт Единой лиги ВТБ.