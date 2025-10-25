Скидки
Карасёв высказался о предстоящем матче МБА-МАИ с «Бетсити Пармой»

Карасёв высказался о предстоящем матче МБА-МАИ с «Бетсити Пармой»
Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой». Встреча состоится 26 октября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Не начался
МБА-МАИ
Москва
«В Перми играть всегда сложно – заполненный зал, болельщики, которые гонят свою команду вперёд, поэтому «Парма» дома всегда показывает классный баскетбол, играет на кураже. В межсезонье пермяки здорово поработали на трансферном рынке, подписали серьёзных легионеров, в составе есть исполнители, способные решать исход матча.

Недаром сейчас у команды победная серия, в том числе успех в играх с ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». Это будет непростая, но очень интересная встреча и хорошая проверка для нас», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА МАИ.

