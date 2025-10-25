«Каждый раз будет война». Дончич — о матчах с «Минннесотой»

26-летний словенский звёздный защитник Лука Дончич, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о матче с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу со счётом 128:110.

«Прошлый год для меня был слишком тяжёлым. Хочу о нём забыть. Так что я оставил его позади, уже не вспоминаю эту серию. Но мы встретимся с «Миннесотой» ещё пару—тройку раз. Каждый раз будет война. Чувствую себя гораздо лучше. Легче двигаюсь. Уверенно себя ощущаю. У нас с командой налаживается отличная командная «химия». Во второй игре мы это показали. Это говорит о многом», — приводит слова Дончича Sportsnet.

Дончич провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 49 очков (14 из 23 — с игры, где 5 из 12 — трёхочковые; 16 из 19 — штрафные), сделав 11 подборов и восемь результативных передач.