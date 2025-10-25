Скидки
Редик: впервые в истории «Лейкерс» соперник первым взял тайм-аут в третьей четверти

Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о победе своих подопечных в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» (128:110).

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 110
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 49, Ривз - 25, Хатимура - 23, Эйтон - 15, Ларэвиа - 6, Винсент - 5, Смарт - 3, Вандербилт - 2, Кнехт, Джеймс, Колоко
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 31, Рэндл - 26, Дивинченцо - 13, Макдэниелс - 10, Хиланд - 9, Кларк - 9, Рид - 5, Беранже - 2, Гобер - 2, Миллер - 2, Джузэнг - 1, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Конли

«В перерыве матча не понадобилось никаких подстроек. Мы просто немного скорректировали привычные ритуалы. Они первыми взяли тайм-аут. Думаю, это первый случай в истории «Лейкерс», когда соперник первым взял тайм-аут в третьей четверти. Мы же просто уточнили, что всё идёт по плану.

У нас получилось. Может быть, в этом и кроется секрет успеха. Просто немного менять обычный ход вещей. Я пытался дождаться 50 очков от Дончича. Дали ему три шанса, в итоге он получил штрафные и всё равно не смог. Но вышло здорово», – приводит слова Редика ESPN.

