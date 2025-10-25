Редик: впервые в истории «Лейкерс» соперник первым взял тайм-аут в третьей четверти

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о победе своих подопечных в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» (128:110).

«В перерыве матча не понадобилось никаких подстроек. Мы просто немного скорректировали привычные ритуалы. Они первыми взяли тайм-аут. Думаю, это первый случай в истории «Лейкерс», когда соперник первым взял тайм-аут в третьей четверти. Мы же просто уточнили, что всё идёт по плану.

У нас получилось. Может быть, в этом и кроется секрет успеха. Просто немного менять обычный ход вещей. Я пытался дождаться 50 очков от Дончича. Дали ему три шанса, в итоге он получил штрафные и всё равно не смог. Но вышло здорово», – приводит слова Редика ESPN.