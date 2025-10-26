Скидки
Комиссионер НБА Адам Сильвер вызван в Конгресс США в связи с расследованием ФБР

Комментарии

Комиссионер НБА Адам Сильвер был вызван на собрание Комитета по энергетике и торговле, где он будет опрошен в связи со скандальным расследованием ФБР. Об этом сообщает ESPN.

Как сообщается, комитет хочет разобраться в связях НБА с незаконной ставочной деятельностью и получить ответы на вопросы о внутреннем регламенте лиги и действиях по предотвращению разглашения непубличной информации в мошеннических целях.

Ранее стало известно, что были арестованы главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс, защитник «Майами Хит» Терри Розир и бывший игрок НБА Дэймон Джонс. Все трое подозреваются в незаконных ставках на матчи лиги.

