Оладжьювон назвал единственного игрока, кто может побить его рекорд по блокшотам в НБА

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Хаким Оладжьювон признался, что рассматривает центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму как единственного игрока, у которого будет возможность побить его рекорд в НБА по блокшотам. Оладжьювон за время карьеры в лиге сделал 3830 блокшотов – больше чем кто бы то ни было (второе место у Дикембе Мутомбо — 3289 блокшотов)

«Мы тренировались у меня на ранчо, и я показал ему таблицу с рекордом по блокам в истории НБА. В тот момент я сказал ему: «Единственный человек, кто может побить этот рекорд, — ты», — сказал Оладжьювон на канале First Things First в YouTube.

Напомним, в межсезонье-2025 Виктор проводил тренировки под руководством Хакима. В феврале 2025 года у француза диагностировали тромбоз глубокой вены в правом плече, из-за чего он пропустил остаток сезона.

Вембаньяма тренируется под руководством Оладжьювона: