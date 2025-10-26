Член Зала славы Хаким Оладжьювон назвал игрока НБА, у которого нет предела для прогресса

Двукратный чемпион НБА и член Зала славы Хаким Оладжьювон выразил уверенность, что центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма идеально подходит под современный стиль баскетбола.

«Сегодняшняя игра поощряет больших игроков, которые умеют бросать трёхочковые, вести мяч и играть спиной. Он — идеальный пример такого баскетболиста. Виктор прекрасно контролирует мяч, отлично бросает, двигается естественно и, самое главное, хочет учиться и прогрессировать. Я не вижу для него потолка. Его предел только небо. На площадке он может делать всё, что захочет», — сказал Оладжьювон на канале First Things First в YouTube.

Вембаньяма тренируется под руководством Оладжьювона: