«Я всё забыл». Егор Дёмин отреагировал на публикацию «Бруклина»

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал публикацию команды в социальных сетях. Ранее «Бруклин» поделился видео, где спортсмен выступает с приветственной речью в адрес фанатов «Нетс» перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» (124:131). Дёмин тогда сказал, что невероятно рад видеть всех болельщиков и поблагодарил их за поддержку.

«Я забыл всё, что планировал сказать», – написал Дёмин в комментариях к публикации «Бруклина».

Напомним, в матче с «Кливлендом» Дёмин набрал девять очков, сделал шесть подборов и отдал четыре передачи.

Егор Дёмин выступил перед болельщиками «Бруклина»: