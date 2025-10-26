Скидки
Бетсити Парма — МБА-МАИ. Прямая трансляция
16:00 Мск
Баскетбол Новости

«Я всё забыл». Егор Дёмин отреагировал на публикацию «Бруклина»

«Я всё забыл». Егор Дёмин отреагировал на публикацию «Бруклина»
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал публикацию команды в социальных сетях. Ранее «Бруклин» поделился видео, где спортсмен выступает с приветственной речью в адрес фанатов «Нетс» перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» (124:131). Дёмин тогда сказал, что невероятно рад видеть всех болельщиков и поблагодарил их за поддержку.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 131
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Томас - 33, Портер - 31, Уильямс - 25, Клэкстон - 10, Дёмин - 9, Клауни - 5, Мэнн - 4, Мартин - 3, Шарп - 2, Сараф - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон, Траоре
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Меррилл - 22, Аллен - 22, Портер - 14, Мобли - 13, Нэнс - 9, Тайсон - 8, Уэйд - 6, Болл - 2, Брайант, Проктор, Траверс, Томлин

«Я забыл всё, что планировал сказать», – написал Дёмин в комментариях к публикации «Бруклина».

Напомним, в матче с «Кливлендом» Дёмин набрал девять очков, сделал шесть подборов и отдал четыре передачи.

Егор Дёмин выступил перед болельщиками «Бруклина»:

