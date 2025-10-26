30 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Атланту» в НБА

В ночь с 25 на 26 октября мск на паркете арены «Стэйт Фарм-Арена» (Атланта, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Атланта Хоукс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 117:100.

Самым результативным игроком матча стал Чет Холмгрен («Сити-Тандер») — 31 очко, 12 подборов и один ассист, на счету его одноклубника Шея Гилджес-Александера 30 очков, четыре подбора и пять результативных передач.

В следующей встрече «Атланта Хоукс» встретится на выезде с «Чикаго Буллз». «Оклахома-Сити Тандер» сыграет в гостях с «Даллас Маверикс». Оба матча пройдут 28 октября.