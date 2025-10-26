Скидки
Парма — МБА-МАИ. Прямая трансляция
16:00 Мск
Баскетбол

Атланта Хоукс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 26 октября 2025, счёт 117:100, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

30 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Атланту» в НБА
Комментарии

В ночь с 25 на 26 октября мск на паркете арены «Стэйт Фарм-Арена» (Атланта, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Атланта Хоукс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 117:100.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
100 : 117
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Атланта Хоукс: Александер-Уолкер - 17, Янг - 15, Крейчи - 13, Ньюэлл - 12, Оконгву - 11, Гуйе - 11, Дэниэлс - 8, Уоллес - 5, Кеннард - 5, Топпин - 2, Данте - 1, Хьюстан
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 31, Гилджес-Александер - 30, Митчелл - 14, Хартенштайн - 14, Уиггинс - 9, Уильямс - 7, Дорт - 5, Янгблад - 4, Уоллес - 3, Дженг, Карлсон, Барнхайзер

Самым результативным игроком матча стал Чет Холмгрен («Сити-Тандер») — 31 очко, 12 подборов и один ассист, на счету его одноклубника Шея Гилджес-Александера 30 очков, четыре подбора и пять результативных передач.

В следующей встрече «Атланта Хоукс» встретится на выезде с «Чикаго Буллз». «Оклахома-Сити Тандер» сыграет в гостях с «Даллас Маверикс». Оба матча пройдут 28 октября.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
