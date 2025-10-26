Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Финикс» в НБА

В ночь с 25 на 26 октября мск на паркете «Болл-Арены» (Пепси-центр) (Денвер, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз». Хозяева выиграли встречу со счётом 133:111.

Самым результативным игроком матча стал Девин Букер («Санз») — 31 очко, три подбора и семь ассистов, на счету Джамала Маррея («Наггетс») 23 очка, шесть подборов и пять результативных передач. Центровой хозяев Никола Йокич отметился трипл-даблом (14 очков, 14 подборов и 15 ассистов).

В следующей встрече «Денвер Наггетс» встретится на выезде с «Миннесотой Тимбервулвз». «Финикс Санз» сыграет в гостях с «Ютой Джаз». Оба матча пройдут 28 октября.