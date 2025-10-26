Скидки
Бетсити Парма — МБА-МАИ. Прямая трансляция
16:00 Мск
Баскетбол

Денвер Наггетс — Финикс Санз, результат матча 26 октября 2025, счёт 133:111, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Финикс» в НБА


В ночь с 25 на 26 октября мск на паркете «Болл-Арены» (Пепси-центр) (Денвер, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз». Хозяева выиграли встречу со счётом 133:111.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
133 : 111
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Маррей - 23, Браун - 20, Гордон - 17, Джонсон - 15, Йокич - 14, Валанчюнас - 12, Браун - 11, Уотсон - 7, Хардуэй-младший - 4, Строутер - 3, Холмс - 3, Ннаджи - 2, Пикетт - 2, Тайсон, Джонс
Финикс Санз: Букер - 31, Аллен - 17, Брукс - 15, Данн - 9, О'Нил - 7, Малуач - 6, Гиллеспи - 6, Ричардс - 4, Игодаро - 4, Хэйс - 4, Ливерс - 3, Флеминг - 3, Гудвин - 2

Самым результативным игроком матча стал Девин Букер («Санз») — 31 очко, три подбора и семь ассистов, на счету Джамала Маррея («Наггетс») 23 очка, шесть подборов и пять результативных передач. Центровой хозяев Никола Йокич отметился трипл-даблом (14 очков, 14 подборов и 15 ассистов).

В следующей встрече «Денвер Наггетс» встретится на выезде с «Миннесотой Тимбервулвз». «Финикс Санз» сыграет в гостях с «Ютой Джаз». Оба матча пройдут 28 октября.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
