Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: первое попадание со своей половины в сезоне-2025/2026 НБА

Видео: первое попадание со своей половины в сезоне-2025/2026 НБА
Аудио-версия:
Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Финикс Санз». На момент написания новости счёт на табло — 110:99 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
133 : 111
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Маррей - 23, Браун - 20, Гордон - 17, Джонсон - 15, Йокич - 14, Валанчюнас - 12, Браун - 11, Уотсон - 7, Хардуэй-младший - 4, Строутер - 3, Холмс - 3, Ннаджи - 2, Пикетт - 2, Тайсон, Джонс
Финикс Санз: Букер - 31, Аллен - 17, Брукс - 15, Данн - 9, О'Нил - 7, Малуач - 6, Гиллеспи - 6, Ричардс - 4, Игодаро - 4, Хэйс - 4, Ливерс - 3, Флеминг - 3, Гудвин - 2

В конце первой четверти разыгрывающий и один из лидеров «Денвера» Джамал Мюррей отметился ярким моментом, отправив мяч в кольцо с собственной половины буквально с сиреной. Примечательно, что это первый подобный бросок в нынешнем сезоне НБА. «Чемпионат» представляет вашему вниманию видеозапись этого эпизода.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 80-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2026 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2026 года.

Сейчас читают:
Егор Дёмин и «Бруклин» почти сотворили чудо. Главные выводы из второй игры Егора в НБА
Егор Дёмин и «Бруклин» почти сотворили чудо. Главные выводы из второй игры Егора в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android