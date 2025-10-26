Видео: первое попадание со своей половины в сезоне-2025/2026 НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Финикс Санз». На момент написания новости счёт на табло — 110:99 в пользу домашней команды.

В конце первой четверти разыгрывающий и один из лидеров «Денвера» Джамал Мюррей отметился ярким моментом, отправив мяч в кольцо с собственной половины буквально с сиреной. Примечательно, что это первый подобный бросок в нынешнем сезоне НБА. «Чемпионат» представляет вашему вниманию видеозапись этого эпизода.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 80-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2026 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2026 года.