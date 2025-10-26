Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван статус Луки Дончича перед следующим матчем регулярного сезона НБА

Назван статус Луки Дончича перед следующим матчем регулярного сезона НБА
Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич может пропустить следующий матч своей команды регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сакраменто Кингз», который состоится завтра, 27 октября, и начнётся в 4:00 мск.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Йован Буха в социальной сети X, участие словенского баскетболиста в этой игре находится под вопросом из-за растяжения связок пальца левой руки.

Отметим, что в двух играх регулярного чемпионата Дончич набирал в среднем 46 очков, 11,5 подбора и 5,8 результативной передачи. У «Лейкерс» в этих встречах одна победа при одном поражении.

Сейчас выбирают:
Обновлённый Дончич или невероятные Шей с Йокичем. Кто станет MVP в новом сезоне НБА?
Рейтинг
Обновлённый Дончич или невероятные Шей с Йокичем. Кто станет MVP в новом сезоне НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android