Единая лига: расписание матчей 26 октября

Бетсити Парма — МБА-МАИ.
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 26 октября

Сегодня, 26 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день. Всего поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» подготовил полное расписание дня.

Единая лига. Расписание матчей на 26 октября:

16:00 мск — «Бетсити Парма» — МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент турнирную таблицу возглавляет казанский УНИКС, который выиграл шесть из семи стартовых матчей сезона. Второе место занимает московский ЦСКА (пять побед и одно поражение). Тройку сильнейших замыкает московский МБА-МАИ с четырьмя победами и одним поражением. Пермяки расположились на четвёртом месте с четырьмя выигранными и двумя проигранными встречами.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
