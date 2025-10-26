Единая лига: расписание матчей 26 октября

Сегодня, 26 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день. Всего поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» подготовил полное расписание дня.
Единая лига. Расписание матчей на 26 октября:
16:00 мск — «Бетсити Парма» — МБА-МАИ.
На данный момент турнирную таблицу возглавляет казанский УНИКС, который выиграл шесть из семи стартовых матчей сезона. Второе место занимает московский ЦСКА (пять побед и одно поражение). Тройку сильнейших замыкает московский МБА-МАИ с четырьмя победами и одним поражением. Пермяки расположились на четвёртом месте с четырьмя выигранными и двумя проигранными встречами.