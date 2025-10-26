Никола Йокич второй матч подряд оформляет трипл-дабл в НБА

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», в котором его команда одержала победу со счётом 133:111.

Йокич провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 14 очков (5 из 8 с игры, 4 из 4 — штрафные), 15 результативных передач и 14 подборов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+27».

Таким образом, 30-летний баскетболист оформляет второй трипл-дабл подряд в рамках нынешнего сезона НБА. Ранее Йокич набрал 21 очко, 13 подборов и 10 передач в игре с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором «Денвер» проиграл со счётом 131:137 ОТ.