Бетсити Парма — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол

В Единой лиге назвали Егора Дёмина примером для молодых российских баскетболистов

В Единой лиге назвали Егора Дёмина примером для молодых российских баскетболистов
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин оценила выступление 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмин в первых двух матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Могу только пожелать Егору успехов. Он добился отличного результата в первых матчах в НБА. Дёмин — пример для молодых российских баскетболистов.

Каждый ребёнок, который начинает заниматься баскетболом, мечтает попасть в НБА. Дёмин своим примером показал, что всё возможно. Благодаря таланту и трудолюбию можно достичь многого», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

Дёмину и игрокам «Бруклина» подарили по розе перед игрой НБА:

