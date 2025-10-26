Скидки
Парма — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол Новости

НБА – 2025/2026: результаты на 26 октября, календарь, таблица

НБА: результаты игр 26 октября
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 26 октября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники баскетбола смогли увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты игр 26 октября:

«Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллз» — 98:110;
«Филадельфия Сиксерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 125:121;
«Атланта Хоукс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 100:117;
«Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» — 133:111;
«Мемфис Гриззлиз» — «Индиана Пэйсерс» — 128:103.

После стартовых туров в Западной конференции только два клуба, не потерпевших ни одного поражения — «Оклахома-Сити Тандер» (три победы) и «Сан-Антонио Спёрс» (две).

В Восточной конференции таких команд четыре — у каждой по две победы: «Чикаго Буллз», «Милуоки Бакс», «Нью-Йорк Никс» и «Филадельфия Сиксерс».

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
