В ночь на 26 октября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники баскетбола смогли увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты игр 26 октября:

«Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллз» — 98:110;

«Филадельфия Сиксерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 125:121;

«Атланта Хоукс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 100:117;

«Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» — 133:111;

«Мемфис Гриззлиз» — «Индиана Пэйсерс» — 128:103.

После стартовых туров в Западной конференции только два клуба, не потерпевших ни одного поражения — «Оклахома-Сити Тандер» (три победы) и «Сан-Антонио Спёрс» (две).

В Восточной конференции таких команд четыре — у каждой по две победы: «Чикаго Буллз», «Милуоки Бакс», «Нью-Йорк Никс» и «Филадельфия Сиксерс».