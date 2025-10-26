Никола Йокич стал пятым игроком в истории НБА, собравшим трипл-дабл в первых играх сезона

30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, выступающий на позиции центрового за команду «Денвер Наггетс», стал пятым игроком в истории НБА, собравшим трипл-дабл в первых двух матчах сезона.

Йокич присоединился к следующим баскетболистам: Оскар Робертсон (сезон-1961/1962), Джерри Лукас (сезон-1972/1973), Мэджик Джонсон (сезон-1981/1982 и сезон-1982/1983) и Расселл Уэстбрук (сезон-2020/2021).

В ночь на 26 октября в матче с «Финикс Санз» (133:111) Никола набрал 14 очков (5 из 8 с игры, 4 из 4 — штрафные), 15 результативных передач и 14 подборов. До этого Йокич набрал 21 очко, 13 подборов и 10 передач в игре с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором «Денвер» проиграл со счётом 131:137 ОТ.