Никола Йокич стал пятым игроком в истории НБА, собравшим трипл-дабл в первых играх сезона

Никола Йокич стал пятым игроком в истории НБА, собравшим трипл-дабл в первых играх сезона
30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, выступающий на позиции центрового за команду «Денвер Наггетс», стал пятым игроком в истории НБА, собравшим трипл-дабл в первых двух матчах сезона.

Йокич присоединился к следующим баскетболистам: Оскар Робертсон (сезон-1961/1962), Джерри Лукас (сезон-1972/1973), Мэджик Джонсон (сезон-1981/1982 и сезон-1982/1983) и Расселл Уэстбрук (сезон-2020/2021).

В ночь на 26 октября в матче с «Финикс Санз» (133:111) Никола набрал 14 очков (5 из 8 с игры, 4 из 4 — штрафные), 15 результативных передач и 14 подборов. До этого Йокич набрал 21 очко, 13 подборов и 10 передач в игре с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором «Денвер» проиграл со счётом 131:137 ОТ.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
133 : 111
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Маррей - 23, Браун - 20, Гордон - 17, Джонсон - 15, Йокич - 14, Валанчюнас - 12, Браун - 11, Уотсон - 7, Хардуэй-младший - 4, Строутер - 3, Холмс - 3, Ннаджи - 2, Пикетт - 2, Тайсон, Джонс
Финикс Санз: Букер - 31, Аллен - 17, Брукс - 15, Данн - 9, О'Нил - 7, Малуач - 6, Гиллеспи - 6, Ричардс - 4, Игодаро - 4, Хэйс - 4, Ливерс - 3, Флеминг - 3, Гудвин - 2
