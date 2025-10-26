«Для меня это прекрасный опыт». Дёмин — о камбэке «Бруклина» в матче с «Кливлендом

Российский защитник Егор Дёмин, представляющий клуб НБА «Бруклин Нетс», высказался о матче с «Кливленд Кавальерс» (124:131), когда его коллектив отыграл 25-очковый отрыв.

«Это прекрасный опыт. Иметь возможность сыграть на последних минутах с такой командой, как Кливленд». Они играли очень усердно. Мы старались соответствовать их физическим кондициям, и в конце матча мы проделали хорошую работу, восстановившись после всех неудач и дав себе шанс на победу. Я думаю, для меня это действительно важно… Главное — научиться делать ответный удар. Я думаю, это то, что мы постоянно видим в НБА, и это немного отличается от игры в колледже.

Для меня было важно по-настоящему понять, как подходить к подобным ситуациям, потому что на таком уровне это что-то новое для меня. Я и раньше попадал во множество подобных ситуаций, но, опять же, в НБА всё по-другому», — приводит слова Дёмина издание Clutch Points.