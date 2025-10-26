Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Для меня это прекрасный опыт». Дёмин — о камбэке «Бруклина» в матче с «Кливлендом

«Для меня это прекрасный опыт». Дёмин — о камбэке «Бруклина» в матче с «Кливлендом
Аудио-версия:
Комментарии

Российский защитник Егор Дёмин, представляющий клуб НБА «Бруклин Нетс», высказался о матче с «Кливленд Кавальерс» (124:131), когда его коллектив отыграл 25-очковый отрыв.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 131
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Томас - 33, Портер - 31, Уильямс - 25, Клэкстон - 10, Дёмин - 9, Клауни - 5, Мэнн - 4, Мартин - 3, Шарп - 2, Сараф - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон, Траоре
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Меррилл - 22, Аллен - 22, Портер - 14, Мобли - 13, Нэнс - 9, Тайсон - 8, Уэйд - 6, Болл - 2, Брайант, Проктор, Траверс, Томлин

«Это прекрасный опыт. Иметь возможность сыграть на последних минутах с такой командой, как Кливленд». Они играли очень усердно. Мы старались соответствовать их физическим кондициям, и в конце матча мы проделали хорошую работу, восстановившись после всех неудач и дав себе шанс на победу. Я думаю, для меня это действительно важно… Главное — научиться делать ответный удар. Я думаю, это то, что мы постоянно видим в НБА, и это немного отличается от игры в колледже.

Для меня было важно по-настоящему понять, как подходить к подобным ситуациям, потому что на таком уровне это что-то новое для меня. Я и раньше попадал во множество подобных ситуаций, но, опять же, в НБА всё по-другому», — приводит слова Дёмина издание Clutch Points.

Сейчас читают:
Встреча с Инопланетянином! Всё о третьем сопернике клуба Дёмина в НБА
Встреча с Инопланетянином! Всё о третьем сопернике клуба Дёмина в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android