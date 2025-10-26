Ружценцев — о победе ЦСКА над УНИКСом: выглядели как та команда, которую хотим видеть
24-летний российский профессиональный баскетболист Самсон Руженцев, играющий на позиции защитника за ЦСКА, прокомментировал победу в центральном матче тура с УНИКСом (86:75).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
86 : 75
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 25, Жан-Шарль - 15, Кливленд - 13, Астапкович - 12, Курбанов - 9, Руженцев - 7, Джекири - 4, Ухов - 1, Уэйр, Ганькевич, Карпенко, Антонов
УНИКС: Рейнольдс - 17, Бингэм - 14, Ли - 13, Брайс - 11, Пьерр - 6, Беленицкий - 5, Д. Кулагин - 5, Захаров - 2, Лопатин - 2, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов
«Я старался просто быть полезным для команды. Сегодня мы показали очень крутую командную игру и впервые в сезоне все 40 минут провели с тем настроем, которого добиваемся. Впервые мы выглядели как именно та команда, какую мы сами хотим видеть», — приводит слова Руженцева «Матч ТВ».
Самсон набрал семь очков, два подбора и одну результативную передачу при коэффициенте полезности «+7».
Это поражение стало для казанцев первым в сезоне-2025/2026 за семь матчей.
Комментарии
