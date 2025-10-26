Ружценцев — о победе ЦСКА над УНИКСом: выглядели как та команда, которую хотим видеть

24-летний российский профессиональный баскетболист Самсон Руженцев, играющий на позиции защитника за ЦСКА, прокомментировал победу в центральном матче тура с УНИКСом (86:75).

«Я старался просто быть полезным для команды. Сегодня мы показали очень крутую командную игру и впервые в сезоне все 40 минут провели с тем настроем, которого добиваемся. Впервые мы выглядели как именно та команда, какую мы сами хотим видеть», — приводит слова Руженцева «Матч ТВ».

Самсон набрал семь очков, два подбора и одну результативную передачу при коэффициенте полезности «+7».

Это поражение стало для казанцев первым в сезоне-2025/2026 за семь матчей.