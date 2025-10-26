«Терпение». Тренер «Далласа» — о криках фанатов уволить генменеджера после двух поражений

Главный тренер команды НБА «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о двух поражениях на старте сезона и призывах фанатов уволить генерального менеджера Нико Харрисона.

«Я думаю, у них есть право на выражение, но необходимо терпение. Сейчас у нас другой коллектив. Это новая команда. Мы только начинаем понимать все взаимодействия. И мы будем продолжать изучать друг друга. Я бы посоветовал набраться терпения, но я понимаю разочарование болельщиков. Мы все хотим побеждать. Мы все хотим выступать на высоком уровне, но это игра самовыражения, и болельщики имеют право показать свою позицию. Но это не мешает нам завтра прийти в зал и попытаться стать лучше, чтобы подготовиться к воскресному матчу [с «Рэпторс»]», — приводит слова Кидда издание ESPN.