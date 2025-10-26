«Достойна плей-офф». Гендиректор Единой лиге — об игре ЦСКА и УНИКСа

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала победу ЦСКА над УНИКСом (86:75).

«ЦСКА играл дома, при полных трибунах и в очень располагающей атмосфере. Армейцы после неудачной игры в Кубке против «Меги» захотели реабилитироваться и показать свою лучшую игру, мотивация была очень высока, и это у них получилось. С самого начала они были заряжены, очень уверенны и собраны. УНИКС не зря идёт на первом месте. У казанцев длинная скамейка, команда сама по себе очень сбалансированная. ЦСКА, чтобы выйти на первое место, нужно было выиграть с преимуществом в 27 очков. Но такой разницы не случилось. Поэтому УНИКС остаётся на первом месте.

Это была игра регулярного сезона, но по накалу борьбы она была достойна плей‑офф. Рада, что баскетбол продолжает развиваться, и зрители приходят и с большим удовольствием смотрят матчи и болеют за свои команды», — приводит слова Корстин издание «Матч ТВ».