16:00 Мск
Баскетбол

«Потерял таких друзей, как Леброн, Дюрант». Чемпион НБА Перкинс — о работе на ESPN

Аудио-версия:
Чемпион НБА Кендрик Перкинс высказался о своей работе на телевидении в роли эксперта.

«Я потерял нескольких друзей, как настоящий ублюдок. Расс [Уэстбрук], Кей Ди [Кевин Дюрант], Брон [Леброн]. Я должен был высказаться по этому поводу. Брон разозлился на меня, потому что мы говорили о Бронни. Я действительно не хотел затрагивать эту тему, потому что я такой: «Братан, во-первых, нам не следует говорить о 55-м выборе».

Бронни не должен был стать звездой после McDonald's All-American. Я даже не верю, что он попал в сборную штата Калифорнии. Я не пытаюсь на него наезжать. Я говорю честно. Когда спрашивают меня про моё отношение, я должен быть искренним. Пока я говорю только о баскетболе, меня не волнует, если кого-то это заденет чувства, чувак. Мне приходится идти до конца и отрабатывать своё место в этой чёртовой сети, ESPN», -сказал Перкинс на YouTube-канале Out The Mud Podcast.

Встреча с Инопланетянином! Всё о третьем сопернике клуба Дёмина в НБА
Встреча с Инопланетянином! Всё о третьем сопернике клуба Дёмина в НБА
