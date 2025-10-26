Скидки
Бетсити Парма — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол Новости

Сан-Антонио Сперс — Бруклин Нетс — где смотреть матч — прямая трансляция

«Сан-Антонио Спёрс» — «Бруклин Нетс»: где смотреть встречу Егора Дёмина с Вембаньямой
Комментарии

В субботу, 26 октября, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится очередной игровой день, в рамках которого спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сан-Антонио Спёрс» и «Бруклин Нетс», в составе которого играет россиянин Егор Дёмин.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Матч пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и начнётся в 21:00 по московскому времени. Официальной видеотрансляции матча в России не будет.

После двух туров в сезоне-2025/2026 у «Бруклина» два поражения и 14-е место в Восточной конференции. Техасская команда в свою очередь дважды победила в стартовых матчах и располагается на втором месте на Западе.

