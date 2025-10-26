Скидки
16:00 Мск
Курбанов объяснил, зачем ЦСКА была нужна победа над УНИКСом после поражения от «Меги»

Комментарии

Тяжёлый форвард московского ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал итоги победного матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (86:75), который состоялся вчера, 25 октября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
86 : 75
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 25, Жан-Шарль - 15, Кливленд - 13, Астапкович - 12, Курбанов - 9, Руженцев - 7, Джекири - 4, Ухов - 1, Уэйр, Ганькевич, Карпенко, Антонов
УНИКС: Рейнольдс - 17, Бингэм - 14, Ли - 13, Брайс - 11, Пьерр - 6, Беленицкий - 5, Д. Кулагин - 5, Захаров - 2, Лопатин - 2, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов

— Мотивация после поражения от «Меги» во внутрисезонном турнире, наверное, в этом матче была ещё более высокая?
— На матч с таким соперником не нужна какая‑то супермотивация. Мы знаем, что УНИКС — очень серьёзная команда. И в межсезонье туда пришли игроки достаточно высокого класса. Они уже ярко проявили себя на старте сезона. Для нас было не только важно победить, но и показать, что мы контролируем игру. Был момент, когда у нас в этом матче был маленький спад, но в целом сегодня у нас был более чёткий рисунок, более понятные и внятные действия, мы играли более собранно, сфокусированно и чётко. Показали хорошую стабильную игру.

— В общем, реабилитировались за поражение?
— Да, мы реабилитировались перед болельщиками. И, может быть, перед самими собой. Но в целом игра с «Мегой» стала для нас хорошей встряской. Будем считать, что это поражение пошло нам на пользу.

— А от УНИКСа большего ожидал?
— УНИКС — хорошая команда. Но мне очень понравилось, что мы выдали то, что должны выдавать всегда. Я очень рад, что команда отреагировала, и все ребята сыграли очень достойно, — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».

Новости. Баскетбол
