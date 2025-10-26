Скидки
16:00 Мск
Звёздный игрок «Бруклина» — о Егоре Дёмине: я рад, что он с нами

Звёздный игрок «Бруклина» — о Егоре Дёмине: я рад, что он с нами
Комментарии

Атакующий защитник и один из лидеров «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас прокомментировал выступление 19-летнего российского защитника «Бруклина» Егора Дёмина во втором матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (124:131).

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 131
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Томас - 33, Портер - 31, Уильямс - 25, Клэкстон - 10, Дёмин - 9, Клауни - 5, Мэнн - 4, Мартин - 3, Шарп - 2, Сараф - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон, Траоре
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Меррилл - 22, Аллен - 22, Портер - 14, Мобли - 13, Нэнс - 9, Тайсон - 8, Уэйд - 6, Болл - 2, Брайант, Проктор, Траверс, Томлин

«Он был действительно великолепен, сохранял полное спокойствие. Я рад, что он с нами», — цитирует Томаса New York Post.

Отметим, что в этой игре Дёмин отметился девятью набранными очками, шесть подборами и четырьмя результативными передачами за 25 минут, проведённых на площадке.

Сегодня, 26 октября, «Нетс» проведут третий матч — «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию запланированной на 21:00 мск встречи. Соперник «Бруклина» — «Сан-Антонио Спёрс».
