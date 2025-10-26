Звёздный игрок «Бруклина» — о Егоре Дёмине: я рад, что он с нами

Атакующий защитник и один из лидеров «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас прокомментировал выступление 19-летнего российского защитника «Бруклина» Егора Дёмина во втором матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (124:131).

«Он был действительно великолепен, сохранял полное спокойствие. Я рад, что он с нами», — цитирует Томаса New York Post.

Отметим, что в этой игре Дёмин отметился девятью набранными очками, шесть подборами и четырьмя результативными передачами за 25 минут, проведённых на площадке.