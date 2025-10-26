Скидки
Бетсити Парма — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол

Одноклубник Егора Дёмина рассказал, чем его в первую очередь удивил россиянин

Лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Зайари Уильямс высказался о 19-летнем российском новичке команды Егоре Дёмине, который был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим восьмым номером.

«Егор — отличный игрок и ещё более замечательный человек. Я очень рад, что мы взяли его в команду.

Он высокий — когда я впервые увидел его, подумал: «Вот это рост!» У него отличные физические данные, он играет правильно, уверенно себя ведёт на площадке. Мне не терпится увидеть, чего он добьётся в будущем», — цитирует Уильямса New York Post.

С подробной статистикой Егора Дёмина в НБА вы можете ознакомиться в нашем Матч-центре.
