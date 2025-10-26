Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Назван предварительный статус Егора Дёмина перед его третьим матчем в НБА — RotoWire

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в очередной раз может не выйти в стартовом составе команды в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс».

Об этом сообщает популярный портал RotoWire, который специализируется, в частности, на прогнозировании стартовых пятёрок команд НБА. Встреча состоится сегодня, 26 октября, и начнётся в 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 21:00 мск. Все новости и события игры можно будет отслеживать здесь

По сведениям портала, в старт «Бруклина» снова попадут Бен Сараф, Кэмерон Томас, Теренс Мэнн, Майкл Портер и Николас Клэкстон. Отметим, что предстоящий матч станет для Дёмина третьим за карьеру в НБА.