Бетсити Парма — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол

Бетсити Парма — МБА-МАИ, результат матча 26 октября 2025, счет 82:70, Единая лига ВТБ 2025-2026

«Парма» одержала пятую победу подряд в Единой лиге, обыграв МБА-МАИ


В субботу, 26 октября, на стадионе «Молот имени Виктора Лебедева» в Перми состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный клуб «Бетсити Парма» принимал московскую МБА-МАИ. Пермяки обыграли гостей из столицы со счётом 82:70 (21:13; 17:22; 25:13; 19:22).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
82 : 70
МБА-МАИ
Москва
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Хопкинс, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Картер, Якушин, Фирсов, Егоров, Захаров
МБА-МАИ: Савков, Комолов, Зайцев, Барашков, Исмаилов, Трушкин, Воронов, Зубков, Личутин, Платунов, Огарков, Певнев

Лучшим игроком в составе «Пармы» стал американский защитник Виктор Сандерс — 15 очков, девять подборов, одна передача и две потери при коэффициенте эффективности «+19».

У МБА-МАИ отличился разыгрывающий защитник Вячеслав Зайцев — пять очков, пять подборов, три передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+12».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
