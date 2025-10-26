«Парма» одержала пятую победу подряд в Единой лиге, обыграв МБА-МАИ

В субботу, 26 октября, на стадионе «Молот имени Виктора Лебедева» в Перми состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный клуб «Бетсити Парма» принимал московскую МБА-МАИ. Пермяки обыграли гостей из столицы со счётом 82:70 (21:13; 17:22; 25:13; 19:22).

Лучшим игроком в составе «Пармы» стал американский защитник Виктор Сандерс — 15 очков, девять подборов, одна передача и две потери при коэффициенте эффективности «+19».

У МБА-МАИ отличился разыгрывающий защитник Вячеслав Зайцев — пять очков, пять подборов, три передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+12».