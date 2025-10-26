«Сан-Антонио Спёрс» — «Бруклин Нетс»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

Сегодня, 26 октября, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится очередной игровой день, в рамках которого спортивный портал «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Бруклин Нетс», в составе которого играет 19-летний россиянин Егор Дёмин. Матч пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр». Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени.

После двух туров в сезоне-2025/2026 у «Бруклина» два поражения и 14-е место в Восточной конференции. Техасская команда, в свою очередь, дважды победила в стартовых матчах и располагается на втором месте на Западе.