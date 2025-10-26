Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сан-Антонио Спёрс» — «Бруклин Нетс»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

«Сан-Антонио Спёрс» — «Бруклин Нетс»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00
Комментарии

Сегодня, 26 октября, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится очередной игровой день, в рамках которого спортивный портал «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Бруклин Нетс», в составе которого играет 19-летний россиянин Егор Дёмин. Матч пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр». Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров в сезоне-2025/2026 у «Бруклина» два поражения и 14-е место в Восточной конференции. Техасская команда, в свою очередь, дважды победила в стартовых матчах и располагается на втором месте на Западе.

Материалы по теме
Егор Дёмин и «Бруклин» почти сотворили чудо. Главные выводы из второй игры Егора в НБА
Егор Дёмин и «Бруклин» почти сотворили чудо. Главные выводы из второй игры Егора в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android