Названы игроки «Бруклина» с травмами перед матчем с «Сан-Антонио». У одного — перелом носа

Сегодня, 26 октября, в 21:00 мск в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» примет на своём паркете «Бруклин Нетс». Пресс-служба «Бруклина» опубликовала в социальной сети X список игроков, которые не смогут принять участие во встрече.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 21:00 мск. Все новости и события игры можно будет отслеживать здесь

В список попали новички Дрейк Пауэлл (повреждение правого голеностопа) и Дэнни Вульф (растяжение левого голеностопа), а также форвард Хейвуд Хайсмит, проходящий реабилитацию после операции на правом колене.

При этом защитник Кэмерон Томас, несмотря на перелом носа, будет доступен для игры. Тем временем 19-летний российский защитник Егор Дёмин в списке травмированных не значится и, следовательно, должен выйти на паркет в этом матче.