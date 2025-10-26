Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы игроки «Бруклина» с травмами перед матчем с «Сан-Антонио». У одного — перелом носа

Названы игроки «Бруклина» с травмами перед матчем с «Сан-Антонио». У одного — перелом носа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 октября, в 21:00 мск в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» примет на своём паркете «Бруклин Нетс». Пресс-служба «Бруклина» опубликовала в социальной сети X список игроков, которые не смогут принять участие во встрече.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 21:00 мск. Все новости и события игры можно будет отслеживать здесь.
НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В список попали новички Дрейк Пауэлл (повреждение правого голеностопа) и Дэнни Вульф (растяжение левого голеностопа), а также форвард Хейвуд Хайсмит, проходящий реабилитацию после операции на правом колене.

При этом защитник Кэмерон Томас, несмотря на перелом носа, будет доступен для игры. Тем временем 19-летний российский защитник Егор Дёмин в списке травмированных не значится и, следовательно, должен выйти на паркет в этом матче.

Сейчас читают:
Встреча с Инопланетянином! Всё о третьем сопернике клуба Дёмина в НБА
Встреча с Инопланетянином! Всё о третьем сопернике клуба Дёмина в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android