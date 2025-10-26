Единая лига: результаты матчей 26 октября

Сегодня, 26 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день. Всего поклонники российского баскетбола смогли увидеть один матч. «Чемпионат» подготовил полные результаты игрового дня.

Единая лига. Расписание матчей на 26 октября:

«Бетсити Парма» — МБА-МАИ — 82:70.

На данный момент турнирную таблицу Единой лиги возглавляет казанский УНИКС, который выиграл шесть из семи стартовых матчей сезона. Второе место занимает московский ЦСКА (пять побед и одно поражение). Тройку сильнейших замыкает пермская «Бетсити Парма» с пятью победами и двумя поражениями.