«Защита и коммуникация дали плоды». Пашутин — о победе «Бетсити Пармы» в матче с МБА-МАИ

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин высказался насчёт выступления своих подопечных в домашнем матче с МБА-МАИ, в котором пермяки обыграли гостей из столицы со счётом 82:70 (21:13; 17:22; 25:13; 19:22).

«Поздравляю всех с этой победой! Сегодня был полный зал, невероятная атмосфера. Матч выдался сложный, МБА-МАИ находится в хорошем ритме и форме. Московская команда бросающая и нестандартная, так как, по сути, играет без центровых. Часто играют пик-н-поп, большие угрожают на трёхочковой дуге, что и происходило в начале матча. Первые 20 минут не совсем удавалось справиться с ними, также в начале потеряли свой ритм и мазали броски из-под кольца. После большого перерыва стали лучше защищаться.

Первый раз за сезон мы собрали 52 подбора, это большая цифра и пока что наш рекорд этого сезона. Во второй половине ребята самоотверженно защищались, ближе играли со снайперами, все давали энергию и боролись. Я думаю такая защита и коммуникация дали свои плоды. Сейчас главное — восстановиться и быть готовыми к выездной игре с «Зенитом», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.