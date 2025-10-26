Карасёв высказался о поражении МБА-МАИ в матче с «Бетсити Пармой»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался о прошедшем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (70:82).

«В первую очередь хочу поздравить пермский клуб и его болельщиков. У команды были хорошие подписания, и сейчас она на ходу. У соперника есть игроки, которые могут решать исход игры в одиночку. Что касается нас: возможно, такой зал и его атмосфера сыграли свою роль и застопорили нашу команду, особенно в начале матча.

Потому что те вещи, которые мы должны были делать, реализованы не были. Потом мы разбегались, но в концовке не хватило мастерства, чтобы решить определённые моменты. Сегодня была отвратительная игра на подборе и плохой процент штрафных. Очень сложно о чём-либо говорить с таким процентом штрафных и такой игрой на подборах», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА МАИ.