Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карасёв высказался о поражении МБА-МАИ в матче с «Бетсити Пармой»

Карасёв высказался о поражении МБА-МАИ в матче с «Бетсити Пармой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался о прошедшем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (70:82).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
82 : 70
МБА-МАИ
Москва
Бетсити Парма: Адамс - 22, Адамс - 17, Сандерс - 15, Свинин - 9, Картер - 8, Фирсов - 8, Ильницкий - 3, Хопкинс, Стафеев, Якушин, Егоров, Захаров
МБА-МАИ: Платунов - 11, Савков - 10, Личутин - 9, Барашков - 8, Трушкин - 8, Зубков - 7, Зайцев - 5, Комолов - 3, Исмаилов - 3, Воронов - 3, Певнев - 3, Огарков

«В первую очередь хочу поздравить пермский клуб и его болельщиков. У команды были хорошие подписания, и сейчас она на ходу. У соперника есть игроки, которые могут решать исход игры в одиночку. Что касается нас: возможно, такой зал и его атмосфера сыграли свою роль и застопорили нашу команду, особенно в начале матча.

Потому что те вещи, которые мы должны были делать, реализованы не были. Потом мы разбегались, но в концовке не хватило мастерства, чтобы решить определённые моменты. Сегодня была отвратительная игра на подборе и плохой процент штрафных. Очень сложно о чём-либо говорить с таким процентом штрафных и такой игрой на подборах», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА МАИ.

Материалы по теме
«Парма» одержала пятую победу подряд в Единой лиге, обыграв МБА-МАИ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android