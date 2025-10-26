Скидки
Чемпион НБА: игроки не получают выгоды от ставок, хотя из-за них сталкиваемся с негативом

28-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард «Бостон Селтикс» американец Джейлен Браун выразил обеспокоенность тем, что лигу сотрясают скандалы, связанные со ставками. По его мнению, это отрицательно сказывается на восприятии игроков в обществе.

«Весь этот мир ставок стал известен миру всего пару лет назад, и я не думаю, что его представители приняли во внимание нас, игроков. Мы не получаем какой-либо прибыли от ставок, хотя нам приходится сталкиваться с большим количеством негатива и дополнительных проверок из-за этих историй со ставками», – приводит слова Брауна портал NBC Sports.

