Купер Флэгг стал самым молодым игроком НБА после Леброна, которому удалось набрать 15+5+5

18-летний лёгкий форвард «Даллас Маверикс» американец Купер Флэгг, выбранный под первым номером драфта-2025 НБА, стал самым молодым игроком после четырёхкратного чемпиона НБА, а также лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса, которому удалось набрать 15 очков, сделать пять подборов и отдать пять передач в матче лиги. На это обратил внимание аккаунт Polymarket Hoops в социальной сети Х.

В минувшем матче «Далласа» с «Вашингтон Уизардс», который состоялся 25 октября и завершился со счётом 107:117, Куперу удалось набрать 18 очков, сделать пять подборов, а также совершить шесть передач.