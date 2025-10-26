Скидки
Купер Флэгг стал самым молодым игроком НБА после Леброна, которому удалось набрать 15+5+5

18-летний лёгкий форвард «Даллас Маверикс» американец Купер Флэгг, выбранный под первым номером драфта-2025 НБА, стал самым молодым игроком после четырёхкратного чемпиона НБА, а также лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса, которому удалось набрать 15 очков, сделать пять подборов и отдать пять передач в матче лиги. На это обратил внимание аккаунт Polymarket Hoops в социальной сети Х.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
107 : 117
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Даллас Маверикс: Дэвис - 27, Вашингтон - 18, Флэгг - 18, Кристи - 9, Харди - 9, Лайвли - 8, Томпсон - 8, Маршалл - 7, Нембард - 2, Расселл - 1, Пауэлл, Уильямс, Мартин, Сиссе
Вашингтон Уизардс: Джордж - 34, Джонсон - 17, Сарр - 14, Багли III - 10, Миддлтон - 9, Уитмор - 8, Каррингтон - 7, Кисперт - 7, Макколлум - 6, Райли - 3, Вукчевич - 2, Джонсон, Шампани, Купер, Гилл

В минувшем матче «Далласа» с «Вашингтон Уизардс», который состоялся 25 октября и завершился со счётом 107:117, Куперу удалось набрать 18 очков, сделать пять подборов, а также совершить шесть передач.

