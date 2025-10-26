«Его плечо рядом с моей щекой!» Кевин Дюрант поразился росту Виктора Вембаньямы

В середине октября Netflix представил второй сезон сериала «Стартовая пятёрка» с участием звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В одной из сцен возникла забавная ситуация: ныне форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант удивился росту французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы во время матча сезона-2024/2025, проходившего в период съёмок.

Фото: Кадр из сериала

«Его плечо рядом с моей щекой!» — сказал Дюрант.

Отметим, что, согласно официальному сайту НБА, рост Вембаньямы составляет 224 см, а у Дюранта — 211 см. Ранее ходили слухи, что рост Виктора может составлять как минимум 230 см — «Чемпионат» провёл разбор.