Стал известен стартовый состав «Бруклина» на матч НБА с «Сан-Антонио»

Тренерский штаб «Бруклин Нетс» определил стартовую пятёрку на предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», который начнётся сегодня, 27 октября, в 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 21:00 мск. Все новости и события игры можно будет отслеживать здесь

По информации издания NetsDaily в социальной сети X, в стартовом составе «Бруклина» выйдут Бен Сараф, Кэмерон Томас, Теренс Мэнн, Майкл Портер-младший и Николас Клэкстон.

Примечательно, что 19-летний российский защитник «Нетс» Егор Дёмин, для которого это будет третий матч в карьере, вновь начнёт игру на скамейке запасных.