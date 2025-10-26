Скидки
Баскетбол

Стал известен стартовый состав «Бруклина» на матч НБА с «Сан-Антонио»

Тренерский штаб «Бруклин Нетс» определил стартовую пятёрку на предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», который начнётся сегодня, 27 октября, в 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 21:00 мск. Все новости и события игры можно будет отслеживать здесь.
НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
1-я четверть
23 : 21
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Маклафлин, Вембаньяма, Харпер, Джонсон, Касл, Брайант, Бийомбо, Васселл, Гарсия, Миникс, Шампани, Барнс, Ингрэм
Бруклин Нетс: Уильямс, Дёмин, Лидделл, Этьенн, Мартин, Мэнн, Портер, Шарп, Клауни, Уилсон, Томас, Клэкстон, Сараф, Траоре

По информации издания NetsDaily в социальной сети X, в стартовом составе «Бруклина» выйдут Бен Сараф, Кэмерон Томас, Теренс Мэнн, Майкл Портер-младший и Николас Клэкстон.

Примечательно, что 19-летний российский защитник «Нетс» Егор Дёмин, для которого это будет третий матч в карьере, вновь начнёт игру на скамейке запасных.

