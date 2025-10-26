Егор Дёмин стал вторым среди новичков НБА по одному из показателей

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин занимает второе место среди новичков сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по одной из статистических метрик.

Речь идёт о Net Rating на 100 владений — разнице между набранными и пропущенными очками команды за 100 атак. Этот показатель отражает, насколько эффективна команда на площадке с данным игроком по сравнению с соперником.

Фото: Статистика

Согласно последним данным, у Дёмина второй результат среди всех новичков — 2,6. Лидирует по этому показателю Седрик Кауард из «Мемфис Гриззлиз» — 10,7. Также в пятёрку лучших вошли Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс» — 1,8), Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс» — -0,2) и Уилл Ричард («Голден Стэйт Уорриорз» — -1,1).