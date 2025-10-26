На домашней арене «Сан-Антонио Спёрс» подняли баннер в виде джерси в честь Грега Поповича

Американский баскетбольный клуб «Сан-Антонио Спёрс» поднял на стропилах стадиона «Эй-Ти-энд-Ти-центр» баннер в виде джерси в честь легендарного тренера команды Грега Поповича, обозначив вместо его игрового номера количество выигранных коллективом под его руководством матчей, перед матчем с «Бруклин Нетс», который идёт в данный момент. Пока счёт составляет 28:21 в пользу хозяев.

Фото: Из личного архива корреспондента ESPN Майка Райта

Грег Попович ушёл с поста главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» из-за проблем со здоровьем — в ноябре 2024 года он перенёс инсульт и с тех пор не появлялся на матчах команды в НБА. С 1996 по 2025 год он был главным тренером клуба.

