Лука Дончич травмировался и не сможет играть за «Лейкерс» до 3 ноября — Чарания

Авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил, что 26-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич пропустит неделю из-за травмы пальца и ноги.

Отметим, что в двух играх регулярного чемпионата Дончич набирал в среднем 46 очков, делал 11,5 подбора и 5,8 результативной передачи. У «Лейкерс» в этих встречах одна победа при одном поражении.

Ранее стало известно, что Лука Дончич установил новый рекорд в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после того, как набрал 49 очков в матче с «Миннесотой Тимбервулвз».

