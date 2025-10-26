Скидки
Никола Йокич процитировал Томаса Шелби из сериала «Острые козырьки», отвечая на вопрос

Комментарии

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) серб Никола Йокич, выступающий на позиции центрового за команду «Денвер Наггетс», ответил, чувствует ли он, что может расслабиться во время матча, когда на площадку выходит его одноклубник, литовец Йонас Валанчюнас.

«Я никогда не расслабляюсь и не выдыхаю. Как сказал Томас Шелби: «Для меня нет покоя в этом мире», — приводит слова Йокича аккаунт Legion Hoops в социальной сети X.

В минувшем матче «Денвера» с «Финикс Санз» (133:111) Никола набрал 14 очков (5 из 8 с игры, 4 из 4 — штрафные), отдал 15 результативных передач и сделал 14 подборов.

