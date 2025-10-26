Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» победить «Бруклин», у Егора Дёмина три очка

Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» победить «Бруклин», у Егора Дёмина три очка
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубом «Сан-Антонио Спёрс» и «Бруклин Нетс». Встреча завершилась со счётом 118:107 (31:24, 38:24, 19:33, 30:26) в пользу «Сан-Антонио Спёрс».

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
118 : 107
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 31, Харпер - 20, Джонсон - 19, Васселл - 16, Касл - 13, Шампани - 13, Барнс - 4, Брайант - 2, Маклафлин, Бийомбо, Гарсия, Миникс, Ингрэм
Бруклин Нетс: Томас - 40, Портер - 16, Клэкстон - 10, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Клауни - 7, Шарп - 6, Уильямс - 5, Мартин - 4, Дёмин - 3, Лидделл, Этьенн, Сараф, Траоре

Наиболее результативным игроком в составе техасского клуба стал французский центровой Виктор Вембаньяма. Ему удалось набрать 31 очко, сделать 14 подборов, четыре передачи, а также шесть блок-шотов и три перехвата.

Самым результативным игроком в составе «Бруклина» стал 24-летний американский защитник Кэмерон Томас. Ему удалось набрать 40 очков и сделать два подбора. Также отметим, что 19-летний российский новичок клуба Егор Дёмин за 18 минут и 46 секунд отметился тремя очками, четырьмя подборами и одной передачей.

Сейчас читают:
Егор Дёмин провёл третий матч в НБА: все его моменты и статистика
Егор Дёмин провёл третий матч в НБА: все его моменты и статистика
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android