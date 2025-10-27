Скидки
Экс-игрок НБА Андре Роберсон рассказал, почему решил подписать контракт с «Зенитом»

Форвард «Зенита» Андре Роберсон рассказал, почему принял решение подписать контракт с клубом из Санкт-Петербурга. К российскому клубу американский спортсмен присоединился летом 2025 года.

«Я узнал об интересе «Зенита» и, конечно, был в курсе политических событий. Надеюсь, в следующем году мы вернёмся в Евролигу — это одна из причин, по которой я подписал двухлетний контракт. Я также хотел получить новый опыт и посмотреть на вещи с другой стороны. Слышал, что это феноменальный клуб, что там будет новый тренерский штаб. В целом, слышал много хорошего. Так что это казалось выигрышной ситуацией для всех. И она остаётся таковой несмотря на то, что сейчас наш результат 3-2. Сезон только начался. Так что я буду выходить на площадку и стараться выиграть как можно больше. Это моя цель», – сказал Роберсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте полное интервью с форвардом «Зенита» Андре Роберсоном на «Чемпионате».
