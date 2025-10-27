«Не буду врать». Новичок «Зенита» из США Роберсон ответил на вопрос про Россию

Американский новичок «Зенита» Андре Роберсон ответил на вопрос по поводу ожиданий, которые у него были от России перед переходом в клуб из Санкт-Петербурга. Соглашение с «Зенитом» форвард подписал летом нынешнего года. По словам спортсмена, в настоящий момент его всё устраивает и впечатления от страны у него положительные.

«Я не знал, чего ожидать, и хотел оставаться непредвзятым. Немного нервничал, не буду врать. Мне пришлось поспрашивать знакомых, особенно с учётом всех политических событий и истории с Бриттни Грайнер в прошлом. Но я слышал только хорошее. Если ты приезжаешь сюда и уважаешь других, к тебе также относятся с уважением. Потом ты постепенно разбираешься в законах — в том, что можно, а что нельзя делать. В каждом городе или стране всё по-разному, и как только ты с этим ознакомишься, становится довольно просто. Я не хотел ничего ожидать, хотел просто приехать и наслаждаться. И пока что всё просто потрясающе», – сказал Роберсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

