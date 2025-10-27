Скидки
«Не буду врать». Новичок «Зенита» из США Роберсон ответил на вопрос про Россию

«Не буду врать». Новичок «Зенита» из США Роберсон ответил на вопрос про Россию
Американский новичок «Зенита» Андре Роберсон ответил на вопрос по поводу ожиданий, которые у него были от России перед переходом в клуб из Санкт-Петербурга. Соглашение с «Зенитом» форвард подписал летом нынешнего года. По словам спортсмена, в настоящий момент его всё устраивает и впечатления от страны у него положительные.

«Я не знал, чего ожидать, и хотел оставаться непредвзятым. Немного нервничал, не буду врать. Мне пришлось поспрашивать знакомых, особенно с учётом всех политических событий и истории с Бриттни Грайнер в прошлом. Но я слышал только хорошее. Если ты приезжаешь сюда и уважаешь других, к тебе также относятся с уважением. Потом ты постепенно разбираешься в законах — в том, что можно, а что нельзя делать. В каждом городе или стране всё по-разному, и как только ты с этим ознакомишься, становится довольно просто. Я не хотел ничего ожидать, хотел просто приехать и наслаждаться. И пока что всё просто потрясающе», – сказал Роберсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте полное интервью с форвардом «Зенита» Андре Роберсоном на «Чемпионате».
