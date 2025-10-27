Экс-игрок НБА Андре Роберсон оценил уровень московского ЦСКА

Форвард «Зенита» Андре Роберсон ответил на вопрос по поводу уровня московского ЦСКА. Роберсон присоединился к клубу из Санкт-Петербурга летом 2025 года.

— В своём первом матче ты играл против ЦСКА. Это, можно сказать, главный конкурент «Зенита» в борьбе за титул. Как тебе их уровень?

— У них хороший коллектив. Было сложно собрать всё воедино, поскольку у нас обновлённый состав, а они играют вместе уже довольно долго. Так что оценивать было непросто, но это явно хорошая команда, с отличной «химией» и большим совместным опытом. И как только мы в «Зените» привыкнем друг к другу, мы тоже будем довольно хороши. Думаю, мы сможем победить ЦСКА, а потом и постараться выиграть Лигу ВТБ. Таков наш план, – сказал Роберсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Большую часть карьеры Роберсон провёл в Национальной баскетбольной ассоциации, где представлял «Оклахома-Сити Тандер». Также недолгое время был игроком «Бруклин Нетс».

