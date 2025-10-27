Новичок «Зенита» Андре Роберсон рассказал об отличиях игры в НБА и в Европе

Форвард «Зенита» Андре Роберсон вспомнил о сложностях, с которыми столкнулся в первое время после переезда в Европу из США. Также спортсмен поделился мнением об отличиях игры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и в Европе.

— Когда несколько лет назад ты перебрался в Европу, к чему было сложнее всего приспособиться? На площадке или за её пределами.

— Понемногу приспосабливаться пришлось и там, и там. В первую очередь это, конечно, быть вдали от дома, находиться в разных часовых поясах с семьёй и близкими, которые остались в США. Мне очень понравилась еда, так что с этим проблем не было. Культурные различия требовали адаптации, но в хорошем смысле. Мне нравится смотреть на вещи под другим углом, поэтому погружение в разные культуры — это довольно классный опыт, пускай и требует некоторой адаптации.

Что касается баскетбола, я бы сказал, что не привык быть одним из самых высоких парней на площадке. Для меня это немного необычно. Но мне нравится, что в Европе больше внимания уделяется командной игре. Это как глоток свежего воздуха. Ну и разные стили тренерской работы. Знаете, здесь некоторые тренеры более страстные, у них другой подход к тому, как мотивировать своих игроков, – сказал Роберсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

