Американец Андре Роберсон высказался о русской еде

Американский новичок «Зенита» Андре Роберсон поделился мнением о русской кухне. За время пребывания в команде баскетболист уже успел оценить город, но отметил, что ещё планирует посетить различные места.

«Еда определённо лучше, чем я думал. Даже если учесть, что я приехал из Франции, одной из столиц гастрономии. Еда потрясающая, команда потрясающая, город феноменальный. Хотя мне нужно почаще выходить на улицу и знакомиться с местом и его историей. Это один из старейших городов России, что довольно круто. Но мне ещё многое предстоит увидеть.

Что больше всего понравилось из местной еды? Я ещё не пробовал ничего из русской кухни. Но что касается заведений, где готовят еду, то они просто потрясающие. Я попробовал всего понемногу. Думаю, в команде мне дадут несколько рекомендаций на предмет того, куда пойти и что съесть. Может, борщ?» – сказал Роберсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

