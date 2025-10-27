Андре Роберсон ответил, как воспринимает матчи с соперниками уровня ЦСКА после игр в НБА

Форвард «Зенита» Андре Роберсон поделился мнением о нынешнем этапе своей карьеры с учётом опыта выступления в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— У тебя огромный опыт игры в НБА. Матчи наподобие тех, что был с ЦСКА, теперь кажутся тебе не такими уж и напряжёнными?

— При всём уважении, да. Наверное, на том этапе карьеры, на котором я сейчас нахожусь, давления меньше. С тех пор, как вернулся после травмы (в 2018-м Андре заработал разрыв связки надколенника и выбыл на два года. — Прим. «Чемпионата»), я просто стараюсь наслаждаться игрой как можно больше. Я не воспринимаю её как должное, потому что, можно сказать, нахожусь в конце своего пути. Мне осталось играть в баскетбол всего несколько лет. Поэтому я пытаюсь замкнуть круг и, как уже говорил, насладиться разными культурами, лигами. Я просто выхожу на площадку и играю в баскетбол так, как умею. Хочу в конечном счёте отдать долг баскетболу, а также своим молодым товарищам по команде, и постараться помочь им развить свою игру, – сказал Роберсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Большую часть карьеры Роберсон провёл в Национальной баскетбольной ассоциации, где представлял «Оклахома-Сити Тандер». Также недолгое время был игроком «Бруклин Нетс». Сейчас Андре 33 года.

