Владимир Гомельский объяснил причину поражения УНИКСа в матче с ЦСКА

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился своим мнением насчёт поражения УНИКСа в матче с ЦСКА, который состоялся 25 октября и завершился в пользу армейцев со счётом 86:75.

«Во минувшем матче ЦСКА выиграл благодаря сверхагрессивной защите. Причём в обороне сыграли выше всяких похвал не только те игроки, которых всегда хвалят за защиту, то есть Уэйр, Ухов, Кливленд, Курбанов и Джекири, но и те, кого обычно за защиту критикуют, то есть Тримбл, Руженцев, Астапкович и Жан-Шарль. Считаю эту победу тренерской. Нашёл слова и схемы тренер Пистиолис. Но тренер Перасович является специалистом очень высокого уровня, одним из лучших в Европе. Я вижу причину [поражения] в психологической мотивации, а не в тактических ошибках», — написал Гомельский на своём официальном сайте.