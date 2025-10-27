Скидки
Владимир Гомельский объяснил причину поражения УНИКСа в матче с ЦСКА

Владимир Гомельский объяснил причину поражения УНИКСа в матче с ЦСКА
Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился своим мнением насчёт поражения УНИКСа в матче с ЦСКА, который состоялся 25 октября и завершился в пользу армейцев со счётом 86:75.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
86 : 75
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 25, Жан-Шарль - 15, Кливленд - 13, Астапкович - 12, Курбанов - 9, Руженцев - 7, Джекири - 4, Ухов - 1, Уэйр, Ганькевич, Карпенко, Антонов
УНИКС: Рейнольдс - 17, Бингэм - 14, Ли - 13, Брайс - 11, Пьерр - 6, Беленицкий - 5, Д. Кулагин - 5, Захаров - 2, Лопатин - 2, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов

«Во минувшем матче ЦСКА выиграл благодаря сверхагрессивной защите. Причём в обороне сыграли выше всяких похвал не только те игроки, которых всегда хвалят за защиту, то есть Уэйр, Ухов, Кливленд, Курбанов и Джекири, но и те, кого обычно за защиту критикуют, то есть Тримбл, Руженцев, Астапкович и Жан-Шарль. Считаю эту победу тренерской. Нашёл слова и схемы тренер Пистиолис. Но тренер Перасович является специалистом очень высокого уровня, одним из лучших в Европе. Я вижу причину [поражения] в психологической мотивации, а не в тактических ошибках», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Курбанов объяснил, зачем ЦСКА была нужна победа над УНИКСом после поражения от «Меги»
